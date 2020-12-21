Первый президент Украины ответил на заявление Путина по Донбассу

Россия блокирует работу Трехсторонней контактной группы (ТГК) по Донбассу, той же стратегии придерживаются и представители самопровозглашенных республик. Об этом заявил представитель Киева на переговорной площадке, первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает УНИАН.

Таким образом он ответил на заявление президента России Владимира Путина о роли Украины в урегулировании конфликта. По словам Кравчука, все насущные вопросы на переговорах поднимает Киев, но представители Москвы связывают любые проблемы, будь то вопросы экономики или обмена пленными, с вопросом политического статуса Донбасса, и саботируют их обсуждение.

«Мол, будет отменен закон о местных выборах — мы будем рассматривать этот вопрос, это прямо говорилось с экрана», — пояснил Кравчук и подчеркнул, что, по его мнению, политические проблемы «никакой привязки там совсем не имеют».

Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе «в значительной степени» зависит от властей Украины. Он указал, что до сих пор ничего не сделано для политического решения проблемы самопровозглашенных республик, потому что у президентов Украины не хватает «политического мужества» выступить против националистов.

Киев неоднократно заявлял о намерении изменить Минские соглашения по Донбассу, регламентирующие порядок урегулирования конфликта. Вопрос проведения местных выборов в регионе прописан в четвертом их пункте, согласно документу, он должен начать решаться путем предоставления особого статуса региону сразу после отвода вооружения, то есть до амнистии, возвращения контроля за границей Украине и обмена пленными. Киев настаивает, что местные выборы возможны только после выполнения всех остальных пунктов Минских соглашений.

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