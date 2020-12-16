На Украине оценили вероятность полномасштабной войны в Донбассе

Вероятность начала полномасштабной войны на Украине ничтожна после ряда военных учений, которые прошли в текущем году. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Его слова приводит «Украина 24».

«Маленькие [шансы, что начнется полномасштабный конфликт]. После сентябрьских учений с США и Великобританией они ничтожны», — сказал он.

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Весной глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские власти никогда не вели и не будут вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. Вместе с тем вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отказал региону в предоставлении особого статуса в Конституции, как это предполагается Минскими соглашениями.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Российская сторона отвергает эти претензии.