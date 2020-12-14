Донбасс получит русскую идею

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о разработке доктрины под названием «Русский Донбасс». Об этом сообщает ТАСС.

Она должна стать «платформой идеологического устройства республики», отражающей исторические связи региона с Россией.

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«В 2014 году мы знали, за что боремся и против чего. Сейчас мы действительно думаем о будущем как минимум на поколение вперед (...). Нужно дать четкие определения понятиям, объяснить научно нашу общую позицию», — сказал Пушилин.

По его словам, доктрина отразит основные аспекты культурно-исторического развития региона, мировоззренческую систему населения, менталитет, формирование идеи государственности и станет главным программным документом.

Весной глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские власти никогда не вели и не будут вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. Вместе с тем вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отказал региону в предоставлении особого статуса в Конституции, как это предполагается Минскими соглашениями.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Российская сторона отвергает эти претензии.

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