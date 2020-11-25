Украина отказалась признавать российское гражданство жителей Крыма и Донбасса

Украина расширила перечень не признаваемых паспортов России, выданных жителям Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса в Ростовской области и Краснодарском крае. Об этом пишет ТАСС.

Как указывается в пояснительной записке к проекту распоряжения правительства, суть акта — отказ признания гражданства путем «расширения перечня органов, которые выдают паспортные документы жителям» неподконтрольных Украине территорий.

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В расширенный список добавлены управления МВД России по выдаче паспортов, главным образом, в Краснодарском крае и Ростовской области.

8 мая 2019 года сообщалось, что правительство Украины приняло предложение о лишении льгот, социальных выплат и пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получивших российские паспорта. Кроме того, был определен перечень управлений МВД России по выдаче паспортов, действие которых Украина не признает.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР 24 апреля 2019-го. 17 июля Путин упростил получение гражданства всем проживающим на территории России украинцам из Донецкой и Луганской областей.

Украина считает Россию ответственной за конфликт на юго-востоке страны, который длится с момента государственного переворота в 2014 году. По закону, принятому на Украине в феврале 2018 года, Россия официально считается страной-агрессором, которая оккупировала территории Луганской и Донецкой областей. Российская сторона неоднократно отрицала подобные обвинения.

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