Украинцам ужесточили въезд в Россию

Украина ужесточила для своих граждан въезд в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь для пересечения границы с Россией при выезде из страны украинцам необходим загранпаспорт. При этом въехать из России по-прежнему можно по внутреннему паспорту или по свидетельству о рождении.

Правила вступают в силу с 1 марта.

О том, что власти в Киеве хотят запретить гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам, объявили 18 декабря. В упрощенном режиме пересечения границы в украинском МИД усматривают угрозу государственной безопасности.

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