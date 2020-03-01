В Госдуме прокомментировали ужесточение правил выезда в Россию для украинцев

Решение властей Украины об ужесточении для граждан страны правил выезда в Россию нелогично и направлено в первую очередь против самих украинцев. Таким образом его прокомментировал член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов, передает RT в воскресенье, 1 марта.

Как отметил Морозов, в России подобные действия Киева оценивают негативно. «Мы знаем, что многие украинцы ездят в Россию на заработки и для посещения своих родственников или друзей. И дополнительные запреты и ограничения только ослабляют и так слабые доходы украинцев», — пояснил он.

По словам депутата, в Москве придерживаются мнения о том, что люди не должны страдать из-за политических разногласий, существующих между Россией и Украиной, и должны иметь «возможность свободно перемещаться на территории наших государств».

Ранее сообщалось, что с 1 марта Украина ужесточила для своих граждан выезд из страны в Россию. Теперь для пересечения границы с Россией при выезде из страны украинцам необходим загранпаспорт.

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