В ДНР раскрыли число получивших российский паспорт жителей

Свыше 130 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили российское гражданство в упрощенном порядке. Число выданных паспортов в своем Telegram-канале раскрыл глава республики Денис Пушилин.

Он поздравил всех россиян с днем государственного флага России и поблагодарил президента страны Владимира Путина за упрощенную процедуры получения паспортов. «Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны — России. С праздником, друзья!» — заключил Пушилин.

24 апреля 2019 Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. 17 июля Путин упростил получение российского гражданства всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей.