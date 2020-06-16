В ДНР и ЛНР проголосуют по поправкам к Конституции России

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), имеющие российские паспорта, смогут принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию России. Об этом пишут «Донецкое агенство новостей» и «Луганский информационный центр».

Центральные избирательные комиссии ДНР и ЛНР проинформировали жителей с российскими паспортами о порядке и местах для голосования. Опубликован также список из 12 участков в Ростовской области, где будет организована процедура волеизъявления граждан.

Ранее президент России Владимир Путин объявил днем голосования 1 июля. Однако граждане смогут голосовать начиная с 25 июня. Это сделано с целью снизить нагрузку на избирательные участки в условиях пандемии коронавируса.

Всего было внесено около 400 поправок, однако бюллетень для голосования по поправкам будет содержать только два варианта ответа: «да» и «нет».

24 апреля 2019 года Путин подписал указы об упрощении выдачи российских паспортов всем украинцам из Донецкой и Луганской областей. В прошлом году российское гражданство получили 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

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