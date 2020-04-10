ДНР и ЛНР приостановили выезд граждан в Россию за паспортами из-за коронавируса

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за эпидемии коронавируса приостановили выезд граждан в Россию для получения паспортов. Об этом сообщает ТАСС.

При этом прием документов на получение российского гражданства и их рассмотрение продолжаются. Ограничения вступят в силу 13 апреля. Срок их действия неизвестен.

По последним данным, в ДНР зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в ЛНР — восемь.

24 апреля 2019 президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. 17 июля Путин упростил получение российского гражданства всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей.

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