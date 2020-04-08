На Украине заявили о первой смерти от коронавируса в Донбассе

На Украине заявили о первой смерти,вызванной коронавирусом в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Информацию об этом опубликовала пресс-служба Министерства реинтеграции.

Уточняется, что мужчина умер в больнице в Амвросиевке 4 апреля. Украинская сторона заявила, что этот факт скрывается, а соответствующая медицинская документация изъята властями ДНР.

Ведомство отмечает, что ситуация с распространением коронавируса в Донбассе ухудшается, однако местные власти скрывают реальную картину.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников обвинил республики Донбасса в сокрытии реальной ситуации с распространением коронавируса. По его словам, положение в регионе гораздо хуже, однако большинству заболевших ставят диагноз свиной грипп (H1N1).

16 марта Украина закрыла пункты пропуска на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. Со своей стороны ДНР и ЛНР также закрыли границу с Украиной, оставив возможность вернуться для граждан республик, находящихся на украинской территории.

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