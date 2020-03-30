Украина обвинила Донбасс в сокрытии реальной ситуации с коронавирусом

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников обвинил республики Донбасса в сокрытии реальной ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает «112 Украина».
«Нет у них тестов. Они действуют по старой советской методике: когда бахнул Чернобыль, тоже скрывали от людей, правду все узнали позже, что привело к тому, что многие пострадали от радиации», — заявил Резников.
Министр также сообщил, что источники в республиках Донбасса сообщают о том, что даже если происходит случай заболевания или смерти от коронавируса, то медики ставят диагноз свиной грипп (H1N1).
16 марта Украина закрыла пункты пропуска на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. Украина также решила закрыть границы для иностранцев на две недели. В ночь на 17 марта авиасообщение было полностью прекращено. Со своей стороны ДНР также закрыла границу с Украиной, оставив возможность вернуться для граждан республики, находящихся на украинской территории.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения