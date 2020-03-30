Украина обвинила Донбасс в сокрытии реальной ситуации с коронавирусом

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников обвинил республики Донбасса в сокрытии реальной ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает «112 Украина».

«Нет у них тестов. Они действуют по старой советской методике: когда бахнул Чернобыль, тоже скрывали от людей, правду все узнали позже, что привело к тому, что многие пострадали от радиации», — заявил Резников.

Министр также сообщил, что источники в республиках Донбасса сообщают о том, что даже если происходит случай заболевания или смерти от коронавируса, то медики ставят диагноз свиной грипп (H1N1).

16 марта Украина закрыла пункты пропуска на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. Украина также решила закрыть границы для иностранцев на две недели. В ночь на 17 марта авиасообщение было полностью прекращено. Со своей стороны ДНР также закрыла границу с Украиной, оставив возможность вернуться для граждан республики, находящихся на украинской территории.

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