ДНР закрыла границу с Украиной из-за коронавируса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) закрыла пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет «Русская Весна».

Пушилин объяснил это усугублением ситуации с коронавирусом на Украине. По его словам, в страну возвращаются много украинских граждан из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где зарегистрированы уже тысячи зараженных.

16 марта Украина закрыла пункты пропуска на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. Украина также решила закрыть границы для иностранцев на две недели. В ночь на 17 марта авиасообщение было полностью прекращено.