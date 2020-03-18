Сотни украинцев вернулись на родину из Венгрии пешком

Более 400 украинцев, пришедших в начале недели пешком на украинско-венгерскую границу, смогли попасть на родину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Европейская правда».

По его словам, пеший переход между Венгрией и Украиной запрещен, однако дипломатам удалось наладить с пограничниками двух стран механизм возвращения домой сотен «заробитчан» (трудовых мигрантов — прим. «Ленты.ру») .

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«С украинской стороны приезжают такси или индивидуальные перевозчики, венгерские пограничники собирают украинцев, которые ждут на границе, они подсаживаются в машину, пересекают границу и возвращаются домой», — рассказал Кулеба, подчеркнув, что люди продолжают приходить на границу.

Министр добавил, что украинцам, застрявшим в аэропорту Будапешта в транзитной зоне, после переговоров разрешили на автобусах добраться домой.

16 марта сообщалось, что на границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев. «Среди них и люди с детьми. Границу уже берут штурмом», — отметили корреспонденты издания «Страна.ua».

На Украине до 3 апреля объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращается авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Документом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение инфекцией, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.

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