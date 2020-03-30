Украина поможет ДНР и ЛНР в борьбе с коронавирусом

Украина намерена обратиться к международным организациям с просьбой отправить в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) гуманитарные конвои для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил украинский вице-премьер Алексей Резников, пишет «РБК-Украина».
По его словам, украинское правительство попросит организовать гумконвои для доставки средств индивидуальной защиты силами Международного комитета Красного Креста под эгидой гуманитарной миссии ООН.
«Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача — обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью — всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории», — заявил Резников.
Он подчеркнул, что украинские власти не хотят оставлять своих граждан на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, поэтому правительство будет и далее о них заботиться.
Ранее Резников обвинил власти ДНР и ЛНР в сокрытии реальной ситуации с распространением коронавируса.
16 марта Украина закрыла пункты пропуска на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. Со своей стороны ДНР и ЛНР также закрыли границу с Украиной, оставив возможность вернуться для граждан республик, находящихся на украинской территории.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения