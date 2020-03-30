Украина поможет ДНР и ЛНР в борьбе с коронавирусом

Украина намерена обратиться к международным организациям с просьбой отправить в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) гуманитарные конвои для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил украинский вице-премьер Алексей Резников, пишет «РБК-Украина».

По его словам, украинское правительство попросит организовать гумконвои для доставки средств индивидуальной защиты силами Международного комитета Красного Креста под эгидой гуманитарной миссии ООН.

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«Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача — обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью — всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории», — заявил Резников.

Он подчеркнул, что украинские власти не хотят оставлять своих граждан на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, поэтому правительство будет и далее о них заботиться.

Ранее Резников обвинил власти ДНР и ЛНР в сокрытии реальной ситуации с распространением коронавируса.

16 марта Украина закрыла пункты пропуска на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. Со своей стороны ДНР и ЛНР также закрыли границу с Украиной, оставив возможность вернуться для граждан республик, находящихся на украинской территории.

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