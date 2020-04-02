На Украине предрекли катастрофу в Донбассе из-за коронавируса

Международный комитет Красного Креста на Украине предрек катастрофу в Донбассе из-за проблем с водоснабжением во время пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь делегации МККК в стране Александр Власенко, передает «Интерфакс-Украина».
По словам Власенко, Красный Крест опасается, что в результате боевых действий будет повреждена инфраструктура водоснабжения, и жителям будет трудно соблюдать правила гигиены, необходимые для предотвращения распространения коронавируса. «Ведь если не будет питьевой воды, это действительно может привести к катастрофе, — пояснил представитель МККК на Украине. — Любое маленькое повреждение трубопровода или фильтровальных, насосных станций может привести к тому, что не будет воды. И дальше последствия могут быть уже непредсказуемыми».
Власенко рассказал, что Красный Крест доставил в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области 4 тысячи литров гидрохлорида натрия и 28 опрыскивателей для дезинфекции. Жителям Донбасса на подконтрольных и неподконтрольных Киеву территориях раздали продукты питания и гигиенические наборы.
По последним данным, в самопровозглашенной Донецкой народной республике коронавирусом заразились два человека, в Луганской народной республике — один, на Украине — 794, при этом 20 пациентов скончались. Киев обвиняет ДНР и ЛНР в сокрытии реальной информации об эпидемии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения