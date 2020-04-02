На Украине предрекли катастрофу в Донбассе из-за коронавируса

Международный комитет Красного Креста на Украине предрек катастрофу в Донбассе из-за проблем с водоснабжением во время пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь делегации МККК в стране Александр Власенко, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Власенко, Красный Крест опасается, что в результате боевых действий будет повреждена инфраструктура водоснабжения, и жителям будет трудно соблюдать правила гигиены, необходимые для предотвращения распространения коронавируса. «Ведь если не будет питьевой воды, это действительно может привести к катастрофе, — пояснил представитель МККК на Украине. — Любое маленькое повреждение трубопровода или фильтровальных, насосных станций может привести к тому, что не будет воды. И дальше последствия могут быть уже непредсказуемыми».

Материалы по теме «Государство скрывает истинные масштабы» Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве

Власенко рассказал, что Красный Крест доставил в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области 4 тысячи литров гидрохлорида натрия и 28 опрыскивателей для дезинфекции. Жителям Донбасса на подконтрольных и неподконтрольных Киеву территориях раздали продукты питания и гигиенические наборы.

По последним данным, в самопровозглашенной Донецкой народной республике коронавирусом заразились два человека, в Луганской народной республике — один, на Украине — 794, при этом 20 пациентов скончались. Киев обвиняет ДНР и ЛНР в сокрытии реальной информации об эпидемии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!