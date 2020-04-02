В ДНР диагностировали второй случай коронавируса

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) диагностировали второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что вирус выявлен у ребенка первой зараженной.
В министерстве здравоохранения ДНР рассказали, что заболевание у мамы и ребенка протекает в легкой форме. Однако при этом они находятся в отдельной боксированной палате в инфекционном отделении и получают необходимое лечение.
Ранее министр здравоохранения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко сообщила о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. По словам главного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко, это «завозной случай». Украина пообещала обратиться в международные организации с просьбой отправить в ДНР и ЛНР гуманитарные конвои для помощи в борьбе с эпидемией.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения