В ДНР диагностировали второй случай коронавируса

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) диагностировали второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что вирус выявлен у ребенка первой зараженной.

В министерстве здравоохранения ДНР рассказали, что заболевание у мамы и ребенка протекает в легкой форме. Однако при этом они находятся в отдельной боксированной палате в инфекционном отделении и получают необходимое лечение.

Ранее министр здравоохранения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко сообщила о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. По словам главного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко, это «завозной случай». Украина пообещала обратиться в международные организации с просьбой отправить в ДНР и ЛНР гуманитарные конвои для помощи в борьбе с эпидемией.

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