В ЛНР ввели карантин

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) ввели карантинные меры на всей территории. Об этом сообщает РИА Новости.
Запрещено проведение развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий. Введены ограничения на посещение развлекательных заведений, предоставление косметических услуг. Также не работают фитнес-центры и бани.
Власти призывают соблюдать режим самоизоляции и не посещать многолюдные места. Неизвестно, сколько продлятся ограничительные меры.
Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. По словам главного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко, это «завозной случай». Украина пообещала обратиться в международные организации с просьбой отправить в ДНР и ЛНР гуманитарные конвои для помощи в борьбе с эпидемией.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения