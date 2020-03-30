Коронавирус добрался до ЛНР

Эпидемия коронавируса добралась до самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Подтвержден первый случай инфицирования, передает «Луганский информационный центр».
Пациент с коронавирусом госпитализирован и находится в боксированном отделении, сообщил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко. По его словам, это «завозной случай».
Докашенко рассказал, что врачи проводят исследования на коронавирус в два этапа. Сначала делается скрининговое исследование, которое дает высокую степень вероятности того, что пациент инфицирован. Затем проводится исследование «на следующем поколении тест-систем», которое подтверждает или не подтверждает вирус.
Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат.
Украина в середине марта закрыла пропускные пункты на границе с сампровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. Киев обвиняет власти республик, что они скрывают ситуацию с распространением вируса. При этом Украина пообещала обратиться в международные организации с просьбой отправить в ДНР и ЛНР гуманитарные конвои для помощи в борьбе с эпидемией. На подконтрольной Киеву территории зарегистрированы 480 случаев коронавируса, в том числе 11 летальных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения