Зеленский опубликовал фото с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в день годовщины саммита в «нормандском формате» разместил в своем Twitter-аккаунте фото, сделанное в Париже 9 декабря 2019 года.

На фото, помимо украинского политика, запечатлены президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Они сидят за круглым столом перед началом нормандского саммита. «Путь к миру непростой, но знаю — мы сможем», — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит план Б по урегулированию конфликта в Донбассе в начале 2021 года. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что лично принимает участие в его разработке. Перейти к плану Б ранее пообещал Зеленский в случае, если не удастся урегулировать ситуацию в рамках Минских соглашений.

Ранее украинский лидер выразил надежду, что сможет договориться с Путиным о прекращении войны в Донбассе. Он при этом не исключил, что готов выйти из переговоров, если в них не будет прогресса в течение года после декабрьского саммита в «нормандском формате».

Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение Минских соглашений. Они предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) конституционной реформы, местных выборов, а также предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса.