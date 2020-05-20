Зеленский заявил о планах B и C по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть запасные планы по урегулированию ситуации в Донбассе, но он не хочет их использовать. Об этом в среду, 20 мая, сообщает УНИАН.

«Я бы не хотел применять план B и план С. Потому что есть и план B, и план C», — заявил Зеленский во время пресс-конференции.

Он отметил, что с форматом минских договоренностей «связаны санкции» против России. «Год я давал на то, что мы будем бороться [за сохранение минского формата]. Из-за коронавируса даю себе еще несколько месяцев, чтобы сработал этот дипломатический формат», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Украина обсуждает с Россией возможный обмен удерживаемыми лицами после завершения пандемии коронавируса. Он также анонсировал проведение саммита в «нормандском формате» после окончания эпидемии.

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