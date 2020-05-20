Украина срочно созовет заседание в Минске из-за мобилизации в ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг уход Леонида Кучмы с должности руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Трансляция пресс-конференции доступна в YouTube.

«Он остается руководителем и принимает участие в заседаниях минского процесса по видео», — заявил Зеленский.

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Кучма срочно созывает заседание ТКГ из-за приведения войск самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в боевую готовность и мобилизации, добавил президент.

Кроме того, он подтвердил, что Кучма предлагал передать его полномочия вице-премьеру и первому заместителю главы украинской делегации в ТКГ Алексею Резникову, поскольку считает его профессионалом, который находится «глубоко в процессе». Зеленский отметил, что Россия также собирается обновить состав своей делегации в ТКГ, и призвал дождаться этого.

Ранее 20 мая Зеленский заявил, что Украина обсуждает с Россией возможный обмен удерживаемыми лицами после завершения пандемии коронавируса. Он также анонсировал проведения саммита в «нормандском формате».

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