Зеленский анонсировал обмен пленными и «нормандский» саммит

Киев обсуждает с Россией возможный обмен удерживаемыми лицами после завершения пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Страна.ua».

Он также анонсировал проведение саммита в «нормандском формате» после окончания пандемии.

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«Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, вопрос возвращения наших территорий и незаконно аннексированного Крыма, не отпускаем», — отметил Зеленский.

По поводу отвода сил и средств с линии разграничения президент добавил, что «никакие участки не разводились, потому что не было встреч в Минске».

«Мы сегодня перезапустили минскую группу (трехсторонняя контактная группа, ТКГ — прим. «Ленты.ру»), добавили статус минскому процессу, и все это видят. Мы смогли показать, что люди, которые являются представителями ЛДНР, и которые — это не секрет — находятся уже шесть лет на этих заседаниях минской группы, что у некоторых из них есть российские паспорта, что они там не могут находиться», — заявил Зеленский, отметив, что все участники ТКГ со стороны самопровозглашенных республик должны быть гражданами Украины.

В конце марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Киев никогда не вел и не будет вести прямого диалога с Донецком и Луганском. В то же время украинские власти подчеркивают, что не станут закреплять особый статус Донбасса в конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

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