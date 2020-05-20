Подсчитаны выполненные за год обещания Зеленского

Журналисты интернет-издания «Страна.ua» проанализировали, с какой президентской программой Владимир Зеленский победил на выборах и какое количество обещаний он успел выполнить за год со дня инаугурации, состоявшейся 20 мая 2019 года.

По результатам подсчета, из 21 обещания Зеленского за год его президентства выполнены только три — об открытии рынка сельскохозяйственных земель, принятии закона об импичменте президента и снятии неприкосновенности с депутатов Верховной Рады.

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Уточняется, что последнее из перечисленных обещаний выполнено не полностью. Во-первых, открыть дело против депутата может только генеральный прокурор, с которым нужно согласовывать большинство следственных действий. Во-вторых, первоначально Зеленский обещал снять неприкосновенность также с президента и судей.

Еще несколько предвыборных обещаний находятся сейчас в стадии выполнения — в парламент поданы соответствующие законопроекты. «Но абсолютное большинство гарантий, которые давал президент, — пока или не исполнены, или сделано вообще нечто противоположное — как, например, с налогами (Зеленский обещал заменить налог на прибыль налогом на выведение капитала, но в итоге ввел новые налоги и увеличил штрафы для бизнеса — прим. «Ленты.ру»)», — констатируют журналисты.

Так, из предвыборной программы Зеленского до сих пор не выполнены обещания о прямом народовластии через референдумы, лишении мандата за «кнопкодавство» и прогулы, расширении полномочий суда присяжных, проведении референдума о курсе в НАТО и повышении зарплат военным до стандартов альянса, о самообеспечении газом и экспорте энергоресурсов в Европу, об обязательном бесплатном ежегодном медосмотре для украинцев и многие другие.

Согласно данным социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг» в мае, популярность Зеленского опустилась ниже 40 процентов. Если бы президентские выборы состоялись сейчас, то за него проголосовали бы 39,3 процента граждан. На втором месте среди вероятных кандидатов находится сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (13,9 процента голосов).

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