Сторонники Зеленского пообещали устроить «политическое цунами» на местных выборах

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия анонсировал глобальное обновление украинской власти с помощью местных выборов. Его слова приводит «Украинская правда».

Он пообещал, что сторонники президента Владимира Зеленского устроят на выборах «политическое цунами». «В этом историческая миссия "Слуги народа". Мы должны перегрузить политическую систему», — подчеркнул он.

Арахамия выразил уверенность, что выборы состоятся осенью несмотря на эпидемию коронавируса. Также он заявил, что на выборах «Слуга народа» не будет договариваться с представителями местных элит, а поведет свою команду. «За 25 лет все пытаются просто договориться. Ну, если сядем и договоримся, то тогда зачем мы вообще пришли?» — сказал он.

Ранее в «Слуге народа» заявили о запугивании депутата Михаила Лабы перед грядущими местными выборами. 15 мая в селе Невицкое в Ужгородском районе Закарпатской области Украины неизвестные пытались поджечь дом Лабы. По факту происшествия правоохранители открыли уголовное дело по статье 346 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля»).

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