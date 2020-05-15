В «Слуге народа» заявили о запугивании депутатов перед выборами

В правящей украинской партии «Слуга народа» заявили о запугивании депутата Михаила Лабы перед грядущими местными выборами. Они попросили главу МВД Арсену Авакову и генерального прокурора страны Ирину Венедиктову взять под личный контроль дело о забрасывании дома Лабы коктейлями Молотова. Об этом в своем Facebook-аккаунте написала замглавы фракции Евгения Кравчук.

«Мы имеем все основания подозревать, что это не просто хулиганство, а целенаправленное запугивание политического деятеля. Иными словами, местные выборы начались, и вряд ли наши оппоненты планируют вести предвыборную кампанию цивилизованными методами», — заявила она, отметив, что никто из членов семьи депутата не пострадал, а правоохранители уже начали расследование.

Кравчук отметила, что потушить вспыхнувшую от брошенной горючей смеси жителям дома удалось лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств. Обращение к главе МВД и генпрокурору страны подписали многие депутаты партии.

Ранее сообщалось, что ночью 15 мая в селе Невицкое в Ужгородском районе Закарпатской области Украины неизвестные пытались поджечь дом Лабы. По факту происшествия правоохранители открыли уголовное дело по статье 346 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля»).

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