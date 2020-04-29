В Киеве радикалы замуровали работавший на карантине ресторан депутата

В Киеве лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко вместе со своими сторонниками замуровали вход в ресторан «Велюр», который принадлежит депутату Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Николаю Тищенко и работал во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Українськi новини».

Сторонники Ляшко принесли к ресторану несколько пеноблоков, замуровали вход с помощью монтажной пены и написали на окне заведения: «Закон один для всех».

В полиции Киева заявили, что устанавливают обстоятельства инцидента. На место прибыла следственно-оперативная группа.

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Ранее украинские журналисты выяснили, что ресторан Тищенко продолжает работу в условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. В то же время депутат пояснил, что использует заведение для единичных личных встреч с помощниками, превратив его в «своеобразный штаб» для своей команды.

Между тем украинские бизнесмены устроили акцию протеста против карантина под зданием правительства страны. Они утверждают, что ограничения действуют только для малого бизнеса.

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