Украинские бизнесмены устроили акцию против карантина возле правительства

Украинские бизнесмены устроили возле здания правительства акцию протеста против карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает «Страна.ua».

Предприниматели требуют отменить карантин с 1 мая, чтобы позволить малому бизнесу «кормить свои семьи». Они также заявляют, что если карантин действует, то он должен быть обязателен для всех. Пока же, по их словам, не дают работать только малому бизнесу.

На место стянуты силы полиции и Национальной гвардии. Протестующие заблокировали проезд с помощью автомобилей, власти пригнали эвакуаторы, после чего между участниками акции и полицией возникла словесная перепалка. Одного из предпринимателей задержали.

Ранее в Кривом Роге бизнесмены провели автопробег против несправедливых, по их мнению, правил карантина. Они потребовали «прекратить преступные действия и вернуться в правовое поле Украины».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что число зарегистрированных безработных выросло почти в десять раз по сравнению с периодом перед введением карантина.

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