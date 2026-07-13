В Московской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Подмосковье

В Московской области объявляли ракетную опасность. Сообщение опубликовали экстренные службы региона в «Максе».

Жителям порекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.

«Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета», — указано в публикации.

Также жителям Подмосковья напомнили о запрете съемок беспилотников и работы систем противовоздушной обороны.

Украинские беспилотники атаковали Московскую область в ночь на 13 июля. В результате удара по Истре пострадали трое жителей муниципального округа, еще троих не спасли. Кроме того, сообщалось о двух пострадавших в Солнечногорске.

