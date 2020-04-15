На Украине в десять раз выросло число безработных

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что число зарегистрированных безработных выросло почти в десять раз по сравнению с периодом перед введением карантина. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, программа помощи предпринимателям, утратившим работу из-за принятых властями мер против распространения коронавируса, сейчас дорабатывается.

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Финансирование «временной безработицы» будет обсуждаться на следующем заседании правительства.

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины. Он предусматривает средства на помощь членам семей медиков, умерших от коронавируса. Дефицит бюджета увеличился втрое.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, что ВВП Украины из-за пандемии коронавируса к концу 2020 года упадет на 4,8 процента. Без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги, добавил премьер.

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