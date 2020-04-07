Украина попросила у США помощи для стабилизации экономики

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с государственным секретарем США Майком Помпео попросил Соединенные Штаты предоставить кредитные гарантии для стабилизации украинской экономики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны обсудили возможность получения помощи в дополнение к ресурсам, которые Украины планирует получить от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и других иностранных партнеров.
Зеленский поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для противодействия распространению коронавируса в размере 1,2 миллиона долларов США. При этом он выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и высказал сочувствие американцам, которые потеряли своих близких.
«США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья», — сказал украинский лидер.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились более 1,3 тысячи человек, 38 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,3 миллиона человек; 74 тысячи скончались, более 285 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения