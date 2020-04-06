В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, западные партнеры Украины «не восприняли» принятый парламентом закон. Он пояснил, что недовольство у них вызывает запрет на продажу земли иностранцам, который будет действовать до соответствующего референдума.

Нимченко подчеркнул, что принятие закона об открытии рынка земли проходило с нарушением регламента и украинская оппозиция продолжит бороться за его отмену.

Верховная Рада приняла закон, который с 1 июля 2021 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Президент Владимир Зеленский в парламенте просил проголосовать за документ, поскольку это необходимо для получения помощи от Международного валютного фонда. Большинство граждан выступают против открытия земельного рынка, опасаясь, что землю скупят олигархи и иностранцы.

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