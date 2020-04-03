Зеленского обвинили в сговоре с Порошенко

Команда президента Украины Владимира Зеленского пошла на сговор с бывшим главой государства Петром Порошенко и пообещала снять с него все подозрения по уголовным делам в обмен на голоса депутатов от партии «Европейская солидарность» за открытие рынка земли. Об этом заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, передает «112 Украина».

«Я сегодня поэтому и приехал к генеральному прокурору [Ирине Венедиктовой], узнать, когда же она соизволит выписать подозрения таким преступникам, как Порошенко, который на сегодняшний день остается безнаказанным, уничтожив и погрузив в кровь мою страну», — заявил Кива, обвинив действующую власть в сговоре с экс-президентом.

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Он рассказал, что обращался к Венедиктовой в качестве члена комитета по вопросам правоохранительной деятельности, однако не получил ответа, почувствовав «месть власти по отношению к нашей партии». По словам Кивы, у нынешних руководителей страны нет понимания «ни закона, ни морали, ни чистоплотности, ни отношений к своей стране и к своей родине».

Верховная Рада приняла закон, который открывает рынок земли, 31 марта. За документ проголосовали 259 депутатов. Мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий действует почти 20 лет. За это время его продлевали десять раз.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство активно ведет переговоры с МВФ о предоставлении финансовой помощи стране для борьбы с коронавирусом. В то же время Владимир Зеленский заявил, что властям удалось договориться об увеличении размера поддержки с пяти до восьми миллиардов долларов США. Условиями для предоставления помощи является принятие двух законов, касающихся банковской системы и рынка земли.

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