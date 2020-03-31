Тимошенко призвала избавиться от Зеленского

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала принятие закона о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель и пообещала разобраться с каждым, кто был к этому причастен. Об этом пишет «Украинская правда».

Она призвала избавиться от тех, кто «уже не будет служить Украине»: Верховной Рады, президента Владимира Зеленского и правительства. Только после этого страна сможет «восстать в полный рост», заявила Тимошенко.

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«Мы не только вернем нашу землю украинцам, а мы еще и привлечем в свое время, когда эта власть уйдет (а уйдет она очень быстро) к ответственности уголовной каждого, кто стоял за этой аферой. Начиная от президента Зеленского, руководителей комитетов и заканчивая каждым, кто к этому был причастен», — заявила она, пообещав обратиться в Конституционный суд с представлением о признании неконституционным принятого закона.

В то же время депутаты от фракции «Батькивщина» обратятся в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для установления конфликта интересов при голосовании. Тимошенко считает, что партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддержала принятие закона, поскольку ее лидер располагает гектарами земли.

Верховная Рада приняла закон, который открывает рынок земли, 31 марта. За документ проголосовали 259 депутатов. Мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий действует почти 20 лет. За это время его продлевали десять раз.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство активно ведет переговоры с МВФ о предоставлении финансовой помощи стране для борьбы с коронавирусом. В то же время Владимир Зеленский заявил, что властям удалось договориться об увеличении размера поддержки с пяти до восьми миллиардов долларов США. Условиями для предоставления помощи является принятие двух законов, касающихся банковской системы и рынка земли.

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