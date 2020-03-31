Порошенко призвал не верить в «тотальную распродажу» украинской земли

Бывший президент Украины Петр Порошенко, чья фракция в Верховной Раде поддержала закон о земельном рынке, призвал не верить фейкам про «тотальную распродажу» земли. Об этом сообщается на сайте партии «Европейская солидарность».
Порошенко заявил, что такие фейки распространяют политики, чья позиция де-факто может привести к дефолту страны. По его словам, принятие закона вместе с поправками «Европейской солидарности» позволит сформировать цивилизованный рынок земли, но не даст «разбазарить» государственные и коммунальные земельные ресурсы.
«11 миллионов гектаров, принадлежащих государству, то есть украинскому народу, запрещено продавать этим законом», — заявил Порошенко во время брифинга. Также, по его словам, сделаны большие шаги, чтобы не допустить монополизацию земли агрохолдингами.
Верховная Рада приняла закон, который с 1 июля 2021 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Президент Владимир Зеленский в парламенте просил проголосовать за документ, поскольку это необходимо для получения помощи от Международного валютного фонда. Большинство граждан выступают против открытия земельного рынка, опасаясь, что землю скупят олигархи и иностранцы. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала закон аферой и заявила, что партия Порошенко поддержала его, поскольку экс-президент владеет гектарами земли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения