Зеленский в маске выступил в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский в медицинской маске выступил в Верховной Раде, передает «112».

Зеленский поблагодарил депутатов, что они также пришли на заседание в масках и в такой сложной ситуации собираются и работают. Кроме того, он попросил Раду принять закон о земле и банковской деятельности, для чего снял маску, чтобы нардепы «видели его лицо». «Я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они важны, просто важны для украинского народа», — заявил Зеленский.

Ранее власти утверждали, что украинское правительство ведет переговоры с МВФ о получении финансовой помощи на борьбу с коронавирусом, условием для ее предоставления является принятие законов о банковской системе и рынке земли. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти хотят «провернуть аферу века» и принять закон об открытии рынка земли, прикрываясь пандемией коронавируса. «Это обман и циничная манипуляция!» — констатировала она.

По последним данным, на Украине зарегистрированы 480 случаев заражения коронавирусом, в том числе 11 летальных.

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