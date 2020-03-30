Зеленский в маске выступил в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский в медицинской маске выступил в Верховной Раде, передает «112».
Зеленский поблагодарил депутатов, что они также пришли на заседание в масках и в такой сложной ситуации собираются и работают. Кроме того, он попросил Раду принять закон о земле и банковской деятельности, для чего снял маску, чтобы нардепы «видели его лицо». «Я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они важны, просто важны для украинского народа», — заявил Зеленский.
Ранее власти утверждали, что украинское правительство ведет переговоры с МВФ о получении финансовой помощи на борьбу с коронавирусом, условием для ее предоставления является принятие законов о банковской системе и рынке земли. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти хотят «провернуть аферу века» и принять закон об открытии рынка земли, прикрываясь пандемией коронавируса. «Это обман и циничная манипуляция!» — констатировала она.
По последним данным, на Украине зарегистрированы 480 случаев заражения коронавирусом, в том числе 11 летальных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения