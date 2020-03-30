Украинские депутаты уволили двух министров и провалили назначение новых

Верховная Рада Украины уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения и Игоря Уманского с должности министра финансов. Об этом пишет «Украинская правда».

Увольнение Емца поддержал 271 народный депутат, Уманского — 249. Парламентарии при этом провалили оба голосования за назначение двух новых руководителей министерств — Максима Степанова на пост главы Минздрава и Сергея Марченко на пост главы Минфина.

Вопрос назначения министром энергетики Ольги Буславец сняли с рассмотрения по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, который прислал в Раду соответствующее письмо на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова. Таким образом, три украинских министерства остались без руководителей.

Уманский и Емец были назначены министрами 4 марта. В тот день Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и утвердила новый состав во главе с Денисом Шмыгалем. Несколько министерских постов остались вакантными.

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