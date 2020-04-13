Рада приняла дефицитный бюджет

Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины. Об этом сообщает УНИАН.

За него проголосовали 252 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Дефицит бюджета увеличился втрое. После внесения изменений доходы госбюджета составят 975,8 миллиарда гривен, расходы — 1,266 триллиона гривен. Расходы на формирование Фонда сокращены почти на 32,4 миллиарда гривен — с 97,06 миллиарда до 64,67 миллиарда гривен.

Проект бюджета предусматривает средства на помощь членам семей медиков, умерших от коронавируса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в субботу, 11 апреля, заявил, что страна выйдет из карантина в начале июля, при этом первый этап возобновления работы начнется с 1 мая.

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