В Раде назвали новый проект бюджета «коронавирусом головного мозга»

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины. Его слова приводит телеканал «112 Украина».

Парламентарий назвал документ «коронавирусом головного мозга». По его словам, с помощью нового бюджета правительство планирует «набить себе карманы».

Рабинович выразил мнение, что правительство Дениса Шмыгаля действует даже менее профессионально, чем предыдущий кабмин Алексея Гончарука. «У нас какое-то соревнование по дебилам, это [правительство] будет номер один», — подытожил он.

Ранее комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета предложил сэкономить на борьбе с коронавирусом в стране, уменьшив размер фонда на борьбу с COVID-19 на два миллиарда гривен (5,4 миллиарда рублей). Среди других изменений — увеличение расходов на Украинский институт при МИД (21 миллион гривен), на национальный парк «Софиевка» (15 миллионов) и на строительство аэропорта Днепра (100 миллионов).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!