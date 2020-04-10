Украинские депутаты предложили сажать в тюрьму за повышение цен на маски

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам принять за основу законопроект, который предлагает сажать в тюрьму за повышение цен на медицинские маски и антисептики во время действия режимов военного, чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает УНИАН.
Согласно документу, перепродажа в крупных размерах средств гражданской защиты по цене, вдвое и больше превышающей государственную регулируемую, должна наказываться штрафом до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов, ограничением свободы до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества. Если перепродажа совершена повторно, по предварительному сговору или служебным лицом, то наказание ужесточается до 3-7 лет тюрьмы с конфискацией имущества и возможным лишением права занимать определенные должности.
Под средствами гражданской защиты подразумеваются противопожарная техника, лекарства, средства индивидуальной защиты и другие предметы.
На Украине действует режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в стране заразились 2203 человека.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения