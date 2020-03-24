Украинских таможенников обвинили в незаконном экспорте масок в Испанию

Сотрудников киевской таможни обвинили в незаконном экспорте медицинских масок в Испанию. Об этом прокуратура Киева сообщает в своем Facebook.

Уточняется, что работники таможни провели поставку по заниженной стоимости и с уклонением от таможенных платежей.

Против них возбуждено уголовное дело о злоупотреблении властью или служебным положением.

Ранее сообщалось, что на Украине медицинские маски стали самым популярным товаром у контрабандистов. В частности, глава МВД Арсен Аваков заявил о попытке вывезти из страны полторы тонны медицинских масок. По его словам, медицинские маски пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Министр добавил, что груз был арестован, маски конфискованы. Украинское правительство запретило экспорт масок из-за эпидемии коронавируса.

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