На Украине поймали пытавшегося вывезти из страны медицинские маски водолаза

Украинские пограничники поймали водолаза, который переправлял в Румынию медицинские маски. Об этом сообщает УНИАН.

Его задержали во время патрулирования участка границы по реке Тиса. Военнослужащие заметили мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды. После предупредительного выстрела он был задержан.

Во время допроса правонарушитель признался, что является гражданином Украины и переправляет медицинские маски в соседнюю Румынию. Его приговорили к административному штрафу.

Ранее сообщалось, что на Украине медицинские маски стали самым популярным товаром у контрабандистов. В частности, глава МВД Арсен Аваков заявил о попытке вывезти из страны полторы тонны медицинских масок. По его словам, медицинские маски пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Министр добавил, что груз был арестован, маски конфискованы. Украинское правительство запретило экспорт масок из-за эпидемии коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!