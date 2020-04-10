На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила об угрозе ядерной энергетике страны и опасности «очередного Чернобыля». Об этом сказано в обращении, опубликованном в Facebook бывшим депутатом парламента страны Алексеем Журавко.

Обращение адресовано президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову. Как указывают представители ассоциации, ведущий поставщик электроэнергии в стране НАЕК «Энергоатом» не имеет постоянных руководителей, которые бы работали с необходимыми разрешениями.

В связи с этим юридически никто не несет ответственность за безопасность АЭС. При этом «Энергоатом» имеет растущий дефицит финансовых средств для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива, отмечают авторы обращения.

Представители ассоциации потребовали прекратить подобные практики и остановить «сползание страны к очередному Чернобылю».

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС случилась авария, в результате которой был полностью разрушен четвертый энергоблок. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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