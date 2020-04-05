Радиационный фон в Чернобыле превысил норму в 16,5 раза из-за пожара

Радиационный фон в очаге пожара в Чернобыльской зоне отчуждения превысил норму в 16,5 раза. Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов, передает ТАСС.

«Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14», — заявил Фирсов и подчеркнул, что такая обстановка только в очаге возгорания.

По его словам, ситуация с тушением пожара остается сложной. «Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но всего горит более 100 гектаров, — пояснил Фирсов. — Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а потом огонь перебросился и на деревья».

Пожар в Чернобыльской зоне тушат с 4 апреля. В ликвидации двух очагов огня задействованы более 140 человек, десятки единиц техники, самолеты Ан-32П и вертолеты Ми-8. Из-за возгорания травяной подстилки под Киевом и особых погодных условий в столице образовался смог. Жители украинской столицы и близлежащих городов и сел жалуются на сильный запах гари. Власти предупредили, что подобная ситуация может продлиться еще несколько дней.

В 1986 году на Чернобыльской АЭС случилась авария, был полностью разрушен четвертый энергоблок. В радиусе 30 километров от станции было отселено более 115 тысяч человек, территория объявлена зоной отчуждения.

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