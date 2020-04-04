На Украине заявили о пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения

В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает «Интерфакс-Украина».

В ведомстве отметили, что информация о возгорании поступила в 13:22 по местному времени (совпадает с московским). «В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га», — говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекли авиацию — из Нежина в зону отчуждения вылетели два самолета АН-32П ГСЧС, а также вертолет МИ-8. Всего задействованы 91 пожарный и 18 единиц техники, отметили в ГСЧС.

Ликвидация огня осложняется тем, что на отдельных участках фиксируется повышенный радиационный фон, однако угрозы населенным пунктам нет, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что чернобыльскую зону отчуждения закрыли из-за коронавируса. Предприятия зоны отчуждения будут работать в штатном режиме, но с ограниченным числом сотрудников. Туристические визиты будут перенесены, в случае невозможности переноса администрация произведет возврат средств.

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