Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн покатался на «фонящей» карусели в Припяти. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «2ch/Двач».

Отмечается, что музыкант заехал в город после концерта дуэта Lindemann в Киеве. На записи видно, что Линдеманн сидит на карусели, несмотря на то, что туристам запрещено прикасаться к предметам.

Ранее в марте сообщалось, что российские феминистки захотели отменить предстоящий концерт Линдеманна и направили соответствующую просьбу в мэрию Новосибирска. Концерт музыканта предложил запретить также помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Роман Котик.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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