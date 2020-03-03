Lindemann дали первый концерт в рамках российского тура

В Санкт-Петербурге 2 марта прошел первый концерт Lindemann в рамках российского тура. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление совместного проекта фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна и основателя легендарных групп Pain и Hypocrispy Петера Тэгтгрэна состоялось на площадке «Сибур-Арена». Мероприятие, на котором музыканты исполнили песни с альбома F&M, посетило около шести тысяч гостей.

В России 9 марта группа выступит в Екатеринбурге, 12 марта — в Краснодаре, 15 марта — в Москве. Приобрести билеты можно на сайте организатора, а также на портале площадки «ВТБ Арена».

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