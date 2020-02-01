На Украине произошло отключение энергоблока АЭС

На Ровенской атомной электростанции, находящейся на северо-западе Украины, произошло отключение третьего энергоблока. Об этом сообщается на сайте НАЭК «Энергоатом», оператора всех действующих АЭС страны.

По данным компании, энергоблок отключился в ночь на 1 февраля. Реакторная установка находится на 35 процентов от номинальной мощности. В настоящее время выясняются причины отключения.

Утром 1 февраля работали второй и четвертый энергоблоки АЭС, а на первом продолжается плановый ремонт. В пресс-службе подчеркнули, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации на объекте не выявлено. Радиационное состояние на территории Ровенской АЭС находится в пределах действующих норм и не изменялось, заверили в «Энергоатоме».

Ранее в январе отключение от энергосети произошло на другой украинской АЭС. Энергоблок номер три Южно-Украинской АЭС в Николаевской области перестал работать из-за срабатывания автоматической защиты.

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