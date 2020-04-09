На Украине допустили продление карантина до осени

Карантин на Украине может быть продлен до осени, если граждане не будут соблюдать введенные ограничения. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил на брифинге и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передают «Українські Новини».
В ближайшие выходные в Киевской области планируют ввести «режим максимального ограничения передвижения», жителей просят не выходить из дома.
«Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года», — заявил губернатор. «В противном случае есть риски, что карантин продлится до осени этого года», — допустил Володин.
По последним данным, в Киевской области выявлено 133 случая заражения коронавирусом, в целом на Украине — 1892. Карантин действует в стране до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что его могут продлить до начала мая. Если же в мае эпидемия коронавируса пойдет на спад, власти начнут будут постепенно запускать экономику по специальному плану, который обнародуют позже, отметил глава украинского правительства.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения