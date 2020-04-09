На Украине выросло число зараженных и погибших от коронавируса

На Украине за сутки выросло число зараженных и погибших от коронавируса. Новые данные привел Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения, сообщает «Страна.ua».

По данным на утро 9 апреля, в стране 1892 лабораторно подтвержденных случая заражения. 57 пациентов скончались, 47 выздоровели. За минувшие сутки были выявлены 224 инфицированных. 8 апреля сообщалось о 1668 зараженных и 52 погибших.

Наибольшее число инфицированных выявили в Черновицкой области (302), Киеве (300) и Ивано-Франковской области (218).

В стране действует режим чрезвычайной ситуации и карантин. Ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Граждане должны находиться в общественных местах в масках, в противном случае их могут привлечь к административной ответственности. В среду, 8 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг слухи о скорой отмене карантина. По его словам, действие ограничительных мер могут продлить в мае.

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