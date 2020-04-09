На Украине выросло число зараженных и погибших от коронавируса

На Украине за сутки выросло число зараженных и погибших от коронавируса. Новые данные привел Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения, сообщает «Страна.ua».
По данным на утро 9 апреля, в стране 1892 лабораторно подтвержденных случая заражения. 57 пациентов скончались, 47 выздоровели. За минувшие сутки были выявлены 224 инфицированных. 8 апреля сообщалось о 1668 зараженных и 52 погибших.
Наибольшее число инфицированных выявили в Черновицкой области (302), Киеве (300) и Ивано-Франковской области (218).
В стране действует режим чрезвычайной ситуации и карантин. Ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Граждане должны находиться в общественных местах в масках, в противном случае их могут привлечь к административной ответственности. В среду, 8 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг слухи о скорой отмене карантина. По его словам, действие ограничительных мер могут продлить в мае.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения