Правительство Украины запланировало сохранить часть карантинных мер до сентября. Об этом сообщает УНИАН.
По словам собеседника издания из партии «Слуга народа», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил такое мнение во время встречи с депутатами.
Из ограничений может остаться обязательное ношение защитной маски в общественных местах. Однако Шмыгаль подчеркивает, что уже во второй половине мая люди должны вернуться на работу.
С 6 апреля на Украине ужесточился карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 1462 человека. 45 человек скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения