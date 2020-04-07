Правительство Украины запланировало сохранить часть карантинных мер до сентября. Об этом сообщает УНИАН.

По словам собеседника издания из партии «Слуга народа», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил такое мнение во время встречи с депутатами.

Из ограничений может остаться обязательное ношение защитной маски в общественных местах. Однако Шмыгаль подчеркивает, что уже во второй половине мая люди должны вернуться на работу.

С 6 апреля на Украине ужесточился карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 1462 человека. 45 человек скончались.

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